Les salons autour des véhicules de loisirs rencontrent de plus en plus de succès, et ce n’est pas pour rien. Partir sur les routes en camping car ou en fourgon aménagé, c’est marier la liberté avec la sécurité et le confort. Et le salon des véhicules de loisirs (VdL) est le lieu idéal pour observer, tester, choisir et comparer son futur véhicule. D’ailleurs, à chaque édition du salon, le nombre de visiteurs sur le parc d’exposition grandit. Alors, que vous soyez un passionné de camping-cars ou un amateur de vans, que ce soit votre premier achat ou que vous vouliez voir de visu les Roll’s Royce des véhicules de loisirs, profitez de l’occasion et venez à notre salon.

VdL : toujours plus de choix

Depuis des années, les grandes marques de constructeurs de véhicules de loisirs rivalisent d’inventivité. Il est vrai que la concurrence est rude sur ce marché en pleine expansion. Les camping-cars et autres vans aménagés n’ont pas subit la crise du Covid par exemple, bien au contraire.

Les ventes de ce type de transport « tout en un » ont augmenté lors de cette période. En effet, nul besoin de prendre trains, métros, cars ou avions cloués au sol, de dénicher un des rares hôtels ou restaurants non fermés, etc. Surtout, partir avec sa famille ou en couple à bord d’un camping-car, c’est avant tout être en sécurité et une occasion d’éviter les contagions.

De plus, les fans de ce genre de véhicules ont tendance à en changer assez souvent. Car ce sont en règle générale des gens pointilleux sur le confort et la sécurité ainsi que sur l’espace intérieur son l’aménagement. Ce qui booste la concurrence.

C’est pourquoi visiter un salon autour des véhicules de loisirs est une opportunité unique.

Vous avez sur un même espace, lors d’un même événement, une gamme complète de véhicules des constructeurs français ou internationaux.

Vous allez donc pouvoir visiter en famille les camping-cars, tester les aménagements intérieurs, connaître la liste des gadgets et équipements divers, apprécier le confort intérieur et de conduite.

Acheter un camping-car n’est pas anodin, c’est un engagement financier certain et il faut bien faire son choix. Avoir sous la main les plus beaux spécimens lors d’un salon représente une opportunité.

Et puis cela peut orienter votre préférence sur d’autres catégories de modèles.

Campings cars ou fourgons aménagés ?

En effet, les camping-cars peuvent être trop imposants pour certains, pour une raison de conduite ou tout simplement de choix. Un des freins peut aussi venir du fait que dans certaines zones touristiques, les campings cars ne sont pas les bienvenus ou les parkings spécialisés trop petits ou pas assez bien pourvu en aménagements.

C’est pour cela que le salon met en avant les « véhicules de loisirs » au sens général du terme.

Ainsi, vous y trouverez aussi des vans ou des fourgons aménagés.

L’intérêt de ces véhicules est leur facilité de conduite et leur faible empattement sur la route.

Si quelques personnes font l’achat d’un fourgon aménagé pour remplacer un camping-car jugé trop encombrant, en règle générale, c’est plutôt l’inverse.

Le van ou fourgon aménagé est souvent le premier achat pour des fans de tourisme voulant entrer dans l’univers des véhicules de loisirs.

C’est une bonne entrée en matière pour qui veut se libérer des contraintes des hôtels, campings, et autres lieux d’hébergement.

Cependant, souvent, ces véhicules souffrent d’une image un peu négative à cause d’un soi-disant manque de confort. Or, vous verrez en visitant le salon des véhicules de loisirs que les grandes marques ont fait des efforts et que les vans et fourgons embarquent dorénavant des aménagements étonnants et inventifs pour compenser le manque de place.

Si vous vous posez la question de la différence entre un van et un fourgon, elle est simple. Si les deux sont aménagés pour pouvoir dormir, faire à manger, etc., les vans sont les modèles plus petits idéal pour des couples aventuriers. Ils mesurent souvent moins de deux mètres de haut et peuvent donc se glisser dans les espaces ou parkings dont les campings cars ou fourgons sont exclus.

Avant, le principe était le suivant : des amateurs de mécaniques et de bricolage aménageaient les intérieurs des véhicules de travail.

Dorénavant, les véhicules de loisirs de « petites tailles » ont le vent en poupe et les grandes marques internationales : Volkswagen (bien sûr), Ford, Mercedez, Renault, etc proposent des fourgons ou vans directement aménagés : couchage dans un toit ouvrant pour certains vans, coin cuisine, coin sanitaire dans les fourgons. Voire pour les plus imposants : salle d’eau, couchages en plus, etc.

D’ailleurs, certains grands fourgons ont les mêmes aménagements que de petits camping-cars. La différence est donc avant tout sur la conduite, le sentiment de fluidité et de sécurité. La hauteur et la largeur du véhicule sont évidemment à prendre en compte. Profitez de ce temps d’échanges pour demande aux exposants de faire un essai de conduite.

Et n’oublions pas non plus les caravanes qui, en un instant, transforment votre auto en hôtel roulant.

Un salon VDL : l’occasion d’échanger avec des passionnés

Flâner sur le parking de notre salon vous permettra de faire votre choix en toute tranquillité.

Vous pourrez aussi échanger non seulement avec les professionnels sur les stands d’exposition bien sûr, voire faire un essai, mais aussi avec les visiteurs. Le « petit monde » des véhicules de loisirs est friand d’échanges humains.

On discute des modèles de camping-cars, des nouvelles améliorations des fourgons, etc.. Mais surtout on se passe les dernières trouvailles de vacances.

Le salon des véhicules de loisirs, c’est aussi l’occasion de parler de patrimoine, des espaces de nature à voir, du dernier parking aménagé qu’on a croisé, des lieux à fuir, etc.

Enfin, le salon des véhicules de plein air, ce n’est pas seulement l’exposition sur un parc de fourgons ou de camping-cars mais aussi des stands présentant des accessoires (remorques, auvent, etc), des exposants, des essais, autour du monde du tourisme ou de l’assurance et du crédit suivant l’édition.

Alors, que vous soyez un fan de vacances sur 4 roues ou un novice en la matière, profitez de la prochaine édition de notre salon des véhicules de loisirs pour poser des questions aux exposants, tester, essayer, comparer, avant d’acheter le véhicule de vos rêves pour de magnifiques vacances.